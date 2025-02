Seja na avenida ou nas ruas, o carnaval acontece faça sol ou faça chuva! E nada melhor do que um chuvisco refrescante para animar a folia. Assim como pequenas gotas criam um espetáculo no ar, você precisa conectar as letras no quadro para encontrar a palavra oculta.

Mantenha o foco e dance entre as possibilidades, porque o tempo está correndo como um bloco de rua cheio de energia! Agora, tente encontrar “CHUVISCO” antes que ele se dissipe no ar.

Fevereiro: você consegue encontrar a palavra “CHUVISCO” neste caça-palavras em apenas 12 segundos? (Metro World News)

Se encontrou, parabéns! Seu olhar é tão afiado quanto alguém que prevê uma mudança no tempo. Se não, continue tentando—assim como os foliões seguem a festa mesmo sob a chuva, você também pode perseverar até acertar!

Resposta:

A palavra se camuflava entre as outras, como um chuvisco discreto antes da tempestade! Continue treinando para não perder nenhum detalhe nos próximos desafios!

Fevereiro: você consegue encontrar a palavra “SAZONAL” neste caça-palavras em apenas 12 segundos?

Pronto para o próximo nível? Agora, vamos para o desafio de 12 segundos! A missão é encontrar a palavra “SAZONAL” – e não é só procurar, é fazer isso rápido, hein?

Fevereiro: você consegue encontrar a palavra “SAZONAL” neste caça-palavras em apenas 12 segundos? (MWN)

Parece simples, mas como você já sabe, às vezes os desafios mais fáceis escondem armadilhas. Então, foque bem e se prepare para o tempo passar voando!

E se você não achar de primeira, sem problema! Você é só um humano, e não há vergonha nenhuma em precisar de uma ajudinha. A solução tá aqui neste link, é só conferir!

