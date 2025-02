Desvendando o ressecamento vaginal: mitos e verdades que você precisa saber

A secura vaginal é uma condição que pode comprometer a saúde e o bem-estar feminino, causando dor ou desconforto durante o ato íntimo devido à falta de lubrificação, além de provocar coceira dentro e ao redor da vagina.

De acordo com a pesquisa Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN), realizada ao longo de 17 anos, a prevalência de casos aumentou de 19,4% entre mulheres de 42 a 53 anos para 34,0% durante o período de 1996 a 2013.

Dados mais recentes, revelam ainda que o ressecamento vaginal é uma condição comum que afeta até 50% das mulheres, especialmente durante a menopausa, conforme divulgado em 2022 pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (SBGO).

Esses números destacam a importância da conscientização, para que mais pessoas reconheçam o problema. Para esclarecer melhor essa questão, a Dra. Mirelle José Ruivo, médica ginecologista e CEO da Mulherez, primeira rede de franquias especializada em cirurgia e rejuvenescimento íntimo, explica como ocorre essa condição.

O que é o ressecamento na região íntima e como acontece?

“Ocorre devido à diminuição dos níveis hormonais. A queda do estrogênio provoca a desidratação da mucosa vaginal, resultando em atrofia celular. Isso impede o funcionamento adequado das células e reduz a lubrificação natural da região”, detalha a médica.

Pensando em esclarecer as principais dúvidas, a Dra. Mirelle destaca alguns pontos para desmistificar o assunto:

1. Somente na menopausa enfrentam esse problema

Mito. “Embora a queda do estrogênio durante a menopausa seja uma causa comum, mulheres de todas as idades podem sofrer com a alteração. Fatores como o uso de anticoncepcionais, estresse excessivo e outras condições de saúde também podem contribuir para o surgimento do problema”, explica a especialista.

2. Beber mais água pode ajudar na lubrificação vaginal

Verdade. “A hidratação adequada é ideal para o equilíbrio do organismo, incluindo a saúde íntima. No entanto, quando os sinais se intensificam, é importante buscar orientação médica”, afirma a ginecologista.

3. O uso diário de sabonete íntimo ajuda a manter a hidratação

Mito. “O uso excessivo de sabonetes, especialmente os perfumados, pode prejudicar a flora e agravar o ressecamento”, alerta Dra. Mirelle. O ideal é optar por produtos suaves, sem fragrâncias, e recomendados por especialistas para manter o equilíbrio da região.

4. O laser íntimo é a melhor opção para tratamento

Verdade. “Embora existam diferentes formas de aliviar o problema, o laser íntimo se destaca como um dos tratamentos mais eficazes e inovadores. Ele estimula a produção de colágeno na região vaginal, promovendo a regeneração celular. Além disso, melhora a condição do tecido e devolve conforto às pacientes”, enfatiza a especialista.

Para manter a saúde íntima equilibrada, a Dra. Mirelle destaca alguns cuidados importantes:

“Adotar uma higiene íntima adequada, usar roupas íntimas de algodão para permitir que a área respire e evitar o acúmulo de umidade, além de trocar o absorvente regularmente para prevenir irritações, são atitudes importantes. Além disso, manter uma alimentação saudável, com alimentos que auxiliam no equilíbrio hormonal, como frutas e vegetais, também é fundamental. Por fim, é importante procurar ajuda médica ao perceber desconfortos persistentes”, conclui.

Sobre a Mulherez

A Dra. Mirelle José Ruivo, ginecologista e obstetra, iniciou sua carreira na estética em 2016, com um pequeno consultório, após enfrentar dificuldades pessoais e profissionais ao mudar-se para Cianorte, PR.

Em 2024, a clínica evoluiu para a rede Mulherez, a primeira rede no franchising em cirurgia e rejuvenescimento íntimo, além de transplante de sobrancelhas. Atualmente, a clínica possui quatro unidades e planeja fechar o ano de 2025 com 50 clínicas vendidas.