Como são as unhas Merlot, tendência que Selena Gomez traz

Na recente gala do BAFTA Awards 2025, Selena Gomez deslumbrou com seu estilo impecável, destacando-se não só pelo elegante vestido Schiaparelli personalizado, mas também por exibir unhas merlot que complementavam perfeitamente seu look.

Quais são as unhas Merlot populares em 2025?

As unhas em tons vermelhos como o merlot são uma tendência atemporal, apreciadas pela elegância, sofisticação e toque sedutor que acrescentam a qualquer look.

A cantora, conhecida por sucessos como ‘Calm Down’ e ‘Wolves’, confirmou a versatilidade e o apelo das manicures em tons vermelhos ao optar por um tom merlot que combinou harmoniosamente com seu look no tapete vermelho.

De designs simples de uma única cor a estilos mais elaborados, como merlot com ponta francesa ou nail art cromada, o vermelho continua sendo uma escolha vencedora para qualquer ocasião.

Nesta festa gala especial, Selena Gomez deslumbrou com um vestido de alta costura Schiaparelli, adornado com joias que vão desde o vestido até seus acessórios de diamantes da Tiffany & Co.

Sua escolha de uma manicure merlot brilhante fornecida pelo famoso artista de unhas Tom Bachik foi o complemento perfeito para seu visual glamoroso e sofisticado. Além do tom vibrante das unhas, o formato amendoado escolhido pela artista ajudou a alongar visualmente os dedos e a dar um toque de requinte adicional.

Seguindo a tendência de Selena Gomez com unhas merlot, você pode recriar um look elegante e chique que nunca sai de moda e embeleza todos os tons de pele.

Esta cor avermelhada profunda e rica combina com qualquer estilo e ocasião, adicionando um toque de sofisticação e glamour à sua imagem. Não esqueça da camada de top coat brilhante para aumentar a dose de luxo.