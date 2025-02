Amor para o fim de semana de 21 a 23 de fevereiro de 2025, com aviso da Padilha

Para este fim de semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para a vida amorosa dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Áries – Cartas 3 e 28

Esperto mesmo é aquele que não troca o certo pelo duvidoso para não se arrepender depois ou perder o que era realmente destinado. É hora de ter cuidado com relações do passado que podem retornar na sua vida ou na do parceiro, pois isso trará dificuldades importantes nos caminhos amorosos. Fique atento as bandeiras vermelhas!

Touro – Cartas 5 e 27

Não adianta, quem não quer enxergar, não vai conseguir ver nem as moedas mais brilhantes perdidas no meio do caminho. Chegou a hora de ouvir sua intuição e a espiritualidade para tomar uma decisão correta e boa para você na vida amorosa ou relacionamento. Muitas coisas estarão em suas mãos.

Gêmeos – Cartas 12 e 9

Sua vida pode sofrer influências negativas por assuntos inacabados ou de algo que já não está mais no seu caminho. É preciso criar consciência dessas limitações que ainda o acompanham para se libertar e se preparar para boas notícias e oportunidades que chegarão. Em breve, uma relação dará um passo muito importante e se tornará sólida.

Câncer – Cartas 21 e 36

Toda vez que algo vai embora ou termina, apesar do choque inicial, os caminhos sempre se abrem de alguma forma. Permita que algo seja finalizado para que uma nova união, muito mais positiva, entre em seu caminho. A paz será retomada em seu lar com limites, espaço e acordos bem definidos.