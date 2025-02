Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

ANÚNCIO

Áries – Carta O Mago

Você terá novas oportunidades de crescimento econômico e passará por um bom momento para pedir com fé tudo o que deseja

Touro - Carta O Mundo

É hora de fazer mudanças para ser feliz, não olhar para trás e tomar decisões importantes.

Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 23 de fevereiro de 2025

Gêmeos – Carta Ás de Ouros

ANÚNCIO

Você está com muita sorte. Apenas tente não se sabotar e sempre tenha pensamentos de prosperidade.

Câncer - Carta O Sol

Você será abençoado em questões de saúde e boa sorte. Apenas, não se deixe enganar por pessoas.

Leão - Carta A Torre

Não tenha medo de mudanças, pois energia positiva o cercará mesmo diante dos problemas.

O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Virgem - Carta A Roda da Fortuna

Você deve ter cuidado com as más amizades que o cercam e abrir os olhos.

Libra - Carta A Temperança

Semana de grandes decisões e oportunidades, pois é hora de deixar ir o que não o faz bem.

Escorpião – Carta O Diabo

Não é hora de confiar em todos ao seu redor. Seja cauteloso em suas decisões para evitar ser passado para trás.

Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 23 de fevereiro de 2025

Sagitário – Carta O Imperador

Nem tudo que brilha é ouro. Preste atenção às propostas de negócios que chegam até você, mas não se deixe enganar pelas aparências.

Capricórnio – Carta A Estrela

É hora de deixar velhos padrões para trás e focar no seu bem-estar. Você alcançará aquilo que se propôs a fazer.

O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Aquário – Carta O Eremita

É momento de focar no seu desenvolvimento profissional e econômico. Não se contente com o que você tem e procure novas oportunidades.

Peixes – Carta O Julgamento

Você resolverá todos os problemas que o cercam. Leve seu conhecimento ao limite para um melhor desempenho no trabalho.

O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes