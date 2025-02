Os 3 signos mais afetados pela entrada do Sol em Peixes em fevereiro de 2025

O Sol acaba de entrar em Peixes, um dos signos mais conectados com os sentimentos e assuntos psíquicos do zodíaco. Pensando nisso, alguns signos podem sentir os efeitos dessa fase de maneira mais intensa.

Confira quais são e como isso acontecerá:

Gêmeos

Existe uma linha muito fina a partir de agora entre alcançar seus objetivos e ser fiel aos desejos mais profundos. É momento de compreender suas intenções e definir as direções com calma. A vida está passando por transformações, mas será para chegar em outro nível de estabilidade e certezas no futuro. Não tenha medo de batalhar, pois a construção valerá a pena.

Virgem

A vida agora o coloca a assumir responsabilidades, compromissos e sentimentos. É hora de ter coragem para estabelecer bases mais firmes e se aprofundar com coragem, pois o momento de plantar para colher o que sonha é agora. Cuide bastante da sua energia e intensidade, mas também olhe para o que pode ser libertado e sanado.

Sagitário

A transformação chegará de dentro para fora, mas será rápida e muito ampla. Muita coisa pode ser reorganizada e cultivada a partir de agora, principalmente em sua trajetória emocional e nos laços mais próximos. Reconexões e uma forma importante de se expressar o colocam em muito movimento.