Moda circular é opção econômica e estilosa para fantasias neste Carnaval

É hora de colocar o bloco na rua e aproveitar a época mais animada do ano para se jogar na folia com as mais diversas fantasias. Sejam elas simples ou extravagantes, o que importa é usar a criatividade e aproveitar o Carnaval da melhor forma.

Para aproveitar a festa com estilo e ainda economizar, a moda circular é a opção certeira para a data. Para Michelle Svicero, especialista em moda e fundadora da Release, rede de brechós premium, essa escolha não só promove a criatividade, mas também contribui para reduzir o impacto ambiental, tornando a festa mais consciente e responsável.

“O reaproveitamento de peças second hand ou até mesmo do que já se tem no armário, une estilo único e sustentabilidade”, comenta.

A diretora conta que a rede atua como intermediária entre pessoas que querem vender e as que querem comprar roupas de forma consciente e sustentável, e essa dinâmica favorece quem sempre busca por novidades. A especialista destacou alguns benefícios para quem busca looks diferenciados e com preço acessível.

Se você busca por exclusividade, invista nos brechós

Diferente das fast fashion, que produzem em massa, um dos maiores atrativos dos brechós é a possibilidade de encontrar peças únicas, que carregam singularidade e história. Dessa forma, permitem a criação de fantasias originais e personalizadas. “

“Optar por roupas de brechó reforça o estilo único e com personalidade, totalmente na contramão das grandes marcas que produzem em grade e aumentam o risco de, por exemplo, encontrar mais pessoas com a fantasia exatamente igual”, afirma Michelle.

Brinque com o que já tem no armário

Outra opção é mesclar acessórios e até mesmo roupas que já tem no armário com um novo investimento para complementar. “Com um pouco de imaginação, é possível criar looks usando peças que já fazem parte do seu guarda-roupa. Mixar acessórios, cores e texturas pode resultar em uma fantasia única e com a sua cara”, destaca.

Investimento inteligente, looks além do carnaval

É importante pensar em customizações ou looks que podem ser aproveitados depois que a folia acabar. “A roupa mais sustentável é a que já existe e a que usamos em várias ocasiões. É importante escolher itens versáteis e com uma qualidade que permita um bom número de lavagens, e isso se dá por conta da matéria-prima, modelagem e acabamento. Além disso, ao comprar, opte por investir em itens que você consiga usar no dia a dia, que combine com seu estilo e pode ser usado em dias comuns”, explica.

Exclusividade com economia

Ao optar pelo second hand, o consumidor economiza de 50% a 80% do que gastaria em itens novos. “Se aliarmos o valor com desconto e a estratégia de usar as peças posteriormente, ao invés de coisas muito temáticas que se tornam descartáveis, a economia pode superar os 90%. Quando o cliente compreende sobre todos esses benefícios e vê todas as vantagens, não tem como “des-ver”. É um caminho sem volta”, explica.

“Economicamente falando, tem um ganho muito interessante: se uma peça de R$ 200, for utilizada uma vez, ela custou, R$ 200. Se ela foi usada em dez ocasiões diferentes, cada uso já cai para R$ 20, e se for utilizada 30 vezes, por exemplo, esse valor cai para apenas R$ 6,66”, completa a especialista.

Sobre a Release

Fundada em Bauru (SP), por Michelle Svicero, a Release é uma rede de brechó premium que atua como intermediária entre pessoas que querem vender e as que querem comprar roupas de forma consciente e sustentável, seguindo um perfil feito para mulheres e com conceito único de reinventar o estilo, transformando a moda em um ciclo sem fim. Com previsão de faturamento de R$90 milhões em 2025, a rede prevê fechar o ano com 50 unidades.