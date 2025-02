Adeus às unhas retas! Estes são os 3 tipos de unhas francesas que são tendência, segundo especialistas

No maravilhoso mundo do design de unhas, existe um estilo clássico que nunca sai de moda: as unhas francesas. Este design icônico manteve-se atual ao longo dos anos graças ao seu minimalismo, elegância e sofisticação que todos adoram.

Nesta ocasião, especialistas em moda e beleza revelam-nos as três novas variantes que serão tendência em 2025, levando este look a outro nível de criatividade e estilo, proporcionando opções inovadoras que permitirão a cada pessoa expressar a sua personalidade.

Os tipos de unhas francesas em tendência 2025

Com a linha muito fina

Este 2025 será marcado pelo retorno do estilo francês de unhas com linhas ultrafinas. Este design vai se tornar um básico para mulheres elegantes que querem mostrar as mãos cuidadas, limpas e com um toque de sofisticação.

Para isso, basta aplicar uma base nude ou esmalte transparente nas unhas e traçar uma linha fina na borda, seja em uma única cor, combinada com dois tons, ou ainda em tons metálicos.

Linha dupla

Outra tendência que marcará 2025 em termos de unhas francesas é o estilo espaço negativo. Consiste em traçar uma linha fina ao longo do crescimento da unha, sem preenchê-la até a borda, deixando o restante da unha e seu comprimento com espaço entre outra linha.

Esta técnica cria um efeito visual interessante e moderno, acrescentando um toque de originalidade às clássicas unhas francesas.

Francesinha ao contrário

Uma variante ousada e vanguardista das unhas francesas que veremos em 2025 é o design francês invertido. Em vez de pintar a ponta da unha de branco, como é típico das unhas tradicionais francesas, neste caso o desenho será invertido, aplicando a cor branca na base da unha.

Esta proposta ousada e criativa rompe com a norma estabelecida, oferecendo uma alternativa fresca e moderna para quem quer experimentar a manicure.