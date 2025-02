A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta da Força

É momento de saber se controlar e como usar sua força, personalidade e palavras a seu favor. Pessoas conflitivas e inconsequentes podem tentar o prejudicar de alguma forma, mas é preciso ter muita atenção para não igualar ou agir da mesma forma. Toda a estratégia para lidar com os problemas agora é necessária.

Touro – Carta O Julgamento

Momento de ter uma maior disposição e energia para lidar com os desafios. Novos começos e possibilidades se abrem para que seja possível seguir um destino que o surpreende. Não tenha medo de construir bases do zero, mas ainda mais sólidas.

Gêmeos – Carta A Lua

É hora de buscar a cura para tudo o que o deixa insatisfeito e preocupado, principalmente na vida amorosa e sexual. Lembre-se que, apesar dos problemas, é sempre importante buscar uma realidade mais satisfatória, pois as frustrações constantes apagam seu brilho e prejudicam seus objetivos.

Câncer – Carta Os Amantes

É momento de ter atenção extra com a forma como vive a sua vida amorosa. Tentações e culpas estão ao redor e podem afetar bastante sua emocional. Evite entrar em triângulos amorosos e compreenda que é possível seguir um caminho mais pacífico e correto.