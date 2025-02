7 chaves para se tornar mais criativo ao invés de reativo, segundo especialista

No mundo atual, muitas vezes nos sentimos reativos às situações, especialmente diante das pressões do cotidiano e das redes sociais. No entanto, a pesquisa sobre psicologia positiva sugere que podemos cultivar uma mentalidade criativa que nos permite responder de maneira mais construtiva e satisfatória.

Diane Dreher, especialista em psicologia positiva, compartilha sete estratégias para tornar sua vida mais criativa. Confira suas dicas depositadas no site Psychology Today:

1. Descubra seus pontos fortes de caráter

Faça a Pesquisa de Caráter VIA para identificar seus principais pontos fortes, como coragem, gratidão ou curiosidade. Utilizá-los regularmente pode melhorar sua felicidade, saúde e sucesso.

2. Use seus pontos fortes regularmente

Incorpore seus pontos fortes em sua rotina, pois isso pode não só melhorar sua criatividade, mas também aumentar seu bem-estar e produtividade, de acordo com estudos de psicologia positiva.

3. Compartilhe seus sentimentos

Quando o estresse surgir, converse com amigos ou um conselheiro de confiança. Escrever sobre o que está sentindo também é uma prática poderosa para aliviar a tensão e abrir espaço para a criatividade.

4. Passe mais tempo na natureza

Caminhadas, trilhas, jardinagem ou simplesmente apreciar o ambiente ao ar livre são maneiras de conectar-se com a criatividade que a natureza nos oferece, conforme demonstrado por diversas pesquisas.

5. Envolva-se em hobbies criativos

Atividades como desenhar, dançar, tocar um instrumento ou até experimentar uma nova receita podem estimular a mente criativa, promovendo o florescimento pessoal e a inovação.

6. Mude conscientemente de reativo para criativo

Se você se pegar reagindo automaticamente a estímulos, como as notícias ou redes sociais, busque uma prática criativa para redirecionar seu foco. Isso ajuda a restaurar a energia criativa e o equilíbrio emocional.

7. Defina metas e avance passo a passo

Estabelecer uma meta significativa e trabalhar nela com perseverança é uma maneira de cultivar a criatividade e aumentar a esperança, conforme apontado por pesquisas sobre a conexão entre criatividade e otimismo.