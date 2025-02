Estes são os 5 signos do horóscopo chinês que entrarão em uma fase positiva nos próximos dias. Confira a lista:

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Sua sorte esta semana vem do seu trabalho duro, tanto passado quanto presente. Uma colheita antecipada de recompensas está chegando, mas bênçãos ainda maiores se revelarão nas próximas semanas. Parte da sua sorte aparecerá como novas oportunidades, então fique atento e aberto ao que vier em seu caminho.

Cavalo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Sua sorte esta semana virá de suas escolhas de moda. Quanto mais confiante você se sentir no que veste, mais fácil será para a sorte encontrá-lo. Preste atenção à psicologia das cores, pois diferentes tons afetam seu humor. Evite cores de baixa vibração, como preto ou marrom, que podem diminuir sua energia.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Sua sorte esta semana segue um padrão tradicional de fortuna, especialmente se você estiver entre os signos animais mais sortudos. Se você se encontrar em uma festa em casa com jogos de cartas ou tabuleiro, espere ganhar mais vezes do que o normal.

Galo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Sua sorte esta semana tem uma forte energia atlética, seja em esportes físicos ou jogos estratégicos, especialmente durante reuniões sociais ou partidas casuais na casa de um amigo. Adotar um estilo de vida mais esportivo desbloqueará ainda mais abundância.

Porco (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Sua sorte esta semana brilhará durante reuniões e celebrações familiares. Envolver-se no planejamento (se for apropriado) não só lhe trará boa sorte, mas também espalhará sorte para aqueles ao seu redor. Se não houver eventos no calendário, passar tempo de qualidade com a família pode ajudar a criar essa energia positiva.

Texto com informações do site Hindustan Times