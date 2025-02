3 perfumes masculinos IMPORTADOS para presentear seu marido no dia do aniversário de casamento

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que qualquer pessoa se sinta ainda mais atraente.

ANÚNCIO

E se você e seu marido estão prestes a completar mais um ano juntos, e você deseja surpreendê-lo com um presente mais do que especial, vale a pena investir em um perfume importado.

A razão? Além de um presente prático, o perfume produzido fora do país é conhecido pela alta qualidade, sofisticação e durabilidade.

Sendo assim, que tal conhecer as melhores fragrâncias importadas para presentear seu marido no dia do aniversário de casamento? Confira 3 a seguir, com informações do portal Fragrantica.

Gentleman Eau de Parfum, de Givenchy

Lançado em 2018, este é um perfume amadeirado aromático masculino de Givenchy. Criado por Olivier Cresp e Nathalie Lorson, possui notas de topo de Pimenta Preta, Lavanda e Bergamota, notas de coração de Raíz de Orris, Cravo-da-Índia e Canela, e notas de fundo de Casca de Baunilha Negra, Bálsamo-de-Tolu, Fava Tonka, Benjoim e Patchouli.

Sauvage, de Dior

Sauvage é um perfume aromático fougére masculino que foi lançado em 2015. Assinado pelo perfumista François Demachy, ele contém notas de topo de Bergamota da Calábria e Pimenta, notas de coração de Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli, Gerânio e Elemi, e notas de fundo de Ambroxan, Cedro e Ládano.

Ultra Male, de Jean Paul Gaultier

Este é um perfume oriental fougére de Jean Paul Gaultier, que foi lançado em 2015. Assinado pelo perfumista Francis Kurkdjian, possui deliciosas notas de topo de Pera, Lavanda, Hortelã, Bergamota e Limão, notas de coração de Canela, Sálvia Esclaréia e Alcarávia, e notas de fundo de Casca de Baunilha Negra, Âmbar, Patchouli e Cedro.