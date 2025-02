Que sapatos combinam com wide jeans? Veja o que apontam as tendências para ficar elegante

Os wide jeans, ou jeans largos, continuam sendo uma escolha popular para quem procura um estilo moderno e confortável. São a opção perfeita quando procura relaxar sem abrir mão do estilo, permitindo liberdade de movimentos e um look casual, que também pode ser combinado com vários tipos de calçados em 2025.

Experimente diferentes opções para encontrar a que mais se adapta à sua personalidade e gosto, pois a confiança é o melhor acessório para completar qualquer look.

Que sapatos combinam com wide jeans em 2025?

Tênis branco

O tênis branco é um clássico atemporal que combina perfeitamente com jeans de cintura alta e perna larga. Esse estilo de jeans cria um equilíbrio visual com o tênis branco, dando um toque casual e moderno ao look. Além disso, o conforto do tênis faz dele uma excelente opção.

Botas de bico fino

As botas de bico fino são uma escolha estilosa e sofisticada que complementa muito bem os wide jeans. Esse estilo de sapato dá um toque de glamour ao look, criando um contraste interessante com a largura do jeans, alongando as pernas e deixando seu corpo incrível.

As botas de bico fino são ideais para eventos formais ou para dar um toque requintado a um look casual.

Botas Militares

A bota militar plataforma é uma opção ousada e moderna que valoriza a silhueta e dá um toque de rebeldia ao look. Essas botas combinam especialmente bem com jeans cargo de perna larga, criando um visual urbano e contemporâneo.

Stiletos

Os stiletos são um clássico infalível que nunca sai de moda. Esses saltos altos acrescentam elegância e sofisticação a qualquer roupa, incluindo wide legs jeans. Ao combinar salto agulha com jeans largos de cintura alta, você consegue um look equilibrado que destaca a figura e acrescenta um toque de glamour. Os stiletos são ideais para ocasiões especiais.