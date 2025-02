Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 21 de fevereiro de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Você é muito bom em fazer negócios. Você receberá uma oferta de emprego no exterior. Você termina de pagar seu carro ou uma dívida do passado. É hora de continuar se exercitando e cuidando da sua alimentação.

Cuidado com as mentiras das pessoas ao seu redor; é melhor não confiar demais e ser seletivo. É hora de construir seu patrimônio.

Você está em um momento de perdoar o passado. O amor chegará até você e alguém pode buscar um relacionamento formal.

Virgem

Recomece em questões amorosas. Se a pessoa com quem você está não é para você, tire um tempo e encontre outra pessoa. Você será convidado para um novo negócio que o ajudará a melhorar financeiramente, mas certifique-se de deixar todas as condições claras.

Cuidado com problemas no pescoço e nas costas devido à tensão nervosa. Cuide do seu dinheiro e evite empréstimos para não afetar sua sorte.

Você deve ter cuidado com as más amizades que o cercam. Pare de ser tão confiante com seus projetos, nem todos são boas pessoas. Esta será uma semana para colocar as coisas em ordem e eliminar o negativo.

Libra

Aprenda a se desapegar de situações e pessoas tóxicas, seu destino está em suas mãos e você pode melhorá-lo.

Prepare-se para um pedido de casamento; se você está em um relacionamento, esta semana pode ser o momento de dar o próximo passo.

Se você é solteiro, o amor pode surpreendê-lo. Seu esforço será recompensado. Cuide da sua pressão e tenha uma alimentação saudável.

Escorpião

É importante que você limpe suas energias, vá ao campo, caminhe e tome sol. Purifique seu corpo e lembre-se de que é essencial manter uma conexão espiritual. Confie na sua intuição e tudo dará certo. Semana de cautela e decisões importantes.

Não compartilhe seus planos, você pode se tornar vítima de inveja. Mantenha seus projetos em segredo até que sejam concluídos. Se você estiver passando por uma separação, tente chegar a um acordo pacífico. Evite conflitos e busque a melhor solução para todos. É hora de fazer uma cirurgia dentária.