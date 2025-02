5 formas de amar seu parceiro como ele deseja ser amado, segundo especialista

No meio das rotinas e desafios da vida a dois, é comum pensarmos que já conhecemos profundamente o nosso parceiro. Contudo, o amor se mantém vivo quando nos esforçamos para compreender as necessidades e desejos do outro de forma constante.

Para isso, é preciso mais do que apenas boas intenções: é necessário ouvir, observar e comunicar-se de maneira aberta e sensível. A psicóloga Lisa Firestone, em um artigo para Psychology Today, compartilha formas essenciais de amar o parceiro como ele realmente quer ser amado. Confira as cinco principais sugestões:

1. Ouça o que seu parceiro diz

Às vezes, podemos dar por garantido o que sabemos sobre o outro. No entanto, é importante continuar ouvindo ativamente o que ele compartilha, prestando atenção nas coisas que o empolgam ou são importantes para ele. Isso demonstra cuidado e interesse.

2 Preste atenção em como eles expressam sentimentos

Além de ouvir, observe os sinais não-verbais do seu parceiro, como entusiasmo ou desânimo. Estar atento a essas expressões ajuda a entender o que o faz se sentir mais conectado e valorizado.

3. Comunique-se abertamente

Evite expectativas de que o parceiro adivinhe o que você quer. Pergunte sobre as necessidades dele e compartilhe as suas. A comunicação constante fortalece a relação, tornando-a mais sincera e vulnerável.

4. Observe como eles demonstram amor

O jeito que seu parceiro expressa afeto pode revelar como ele gosta de ser amado. Seja por gestos físicos, pequenos atos de bondade ou grandes declarações, estar atento ao estilo de amor dele ajuda a criar um vínculo mais profundo.

5. Aceite que as necessidades do seu parceiro podem ser diferentes das suas

Cada pessoa tem suas próprias formas de sentir e expressar amor. Entender que o que faz um se sentir amado pode ser diferente para o outro permite que o relacionamento seja