4 perfumes de O Boticário que custam menos de R$ 200 PERFEITOS para usar no trabalho

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que qualquer pessoa se sinta ainda mais atraente.

E se você deseja ‘fazer presença’ em seu local de trabalho, mas de um jeito econômico, vale a pena investir nas fragrâncias de O Boticário.

O motivo? Além de alta qualidade, você pode encontrar diversas opções deliciosas que custam menos de R$ 200. Sendo assim, que tal conhecer algumas delas agora mesmo? Confira 4 a seguir, com informações do portal Fragrantica:

Liz Flora

Liz Flora é um perfume floral amadeirado almiscarado que foi lançado em 2024. Assinado pelo César Veiga, possui notas de topo de Romã, Pera, Oxicoco, Mandarina e Limão, notas de coração de Peônia, Íris, Pêssego, Ylang Ylang, Jasmim e Jacarandá, e notas de fundo de Sândalo, Cedro, Almíscar, Baunilha, Âmbar, Mousse de Saxe e Vetiver.

Glamour Secrets Black

Este é um perfume floral frutado gourmet de O Boticário, que foi lançado em 2010. Assinado pela perfumista Marie Salamagne, ele contém notas de topo de Peônia, Lírio, Laranja e Lírio-do-Vale, notas de coração de Framboesa, Ameixa, Tiaré e Trigo, e notas de fundo de Pralinê, Baunilha, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

Floratta in Blue

Lançado em 1998, Floratta in Blue é um perfume floral feminino, que foi criado por Napoleão Bastos e Jean-Marc Chaillan. As notas de topo são de Chá, Lima, Bergamota, Gerânio e Tintura de Rosa, as notas de coração são de Lírio-do-Vale, Gardênia e Jasmim-Manga, e as notas de fundo são de Almíscar, Cedro da Virgínia, Sândalo e Vetiver.

L’eau de Lily

Esta é uma fragrância floral feminina lançada em 2021. Assinada pelo perfumista Yves Cassar, possui notas de topo de Pera, Mandarina, Pimenta Rosa, Limão, Maçã Verde e Cassis, notas de coração de Lírio, Flor de Laranjeira, Jasmim, Rosa, Gardênia e Calas, e notas de fundo de Almíscar, Baunilha, Âmbar, Sândalo e Amêndoa.