O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta A Mudança

Apesar do excesso de cansaço e esforços, é hora de se movimentar e não se deixar desanimar. Algo novo está sendo criado e a transformação que mais sonha está por chegar, mas para isso é preciso se apoiar em seus verdadeiros aliados e aproveitar os momentos livres para recarregar as energias.

Capricórnio – Carta A Fonte

Ao lidar com tantos assuntos políticos e estressantes, você precisará ter um maior cuidado com a saúde mental e evitar comportamentos destrutivos. Fique sempre seguro do seu valor e identifique aquilo que pode potencializar sua energia de criação e intuição. Não deixe sua mente se encher de peso e ilusões.

Aquário – Carta O Relâmpago

Muito do que se acreditava pode cair por terra e mostrar que a vida sempre está aberta a mudanças importantes. Não tenha medo de se afastar do caos e reservar momentos mais introspectivos para relaxar e compreender aquilo que atravessa seu universo agora. É fundamental cuidar da saúde mental e da energia.

Peixes – Carta Vidas Passadas

Nesse novo caminho que está trilhando, muitas abundancias e aventuras podem chegar. No entanto, é importante deixar no passado algumas bagagens que pesam e que já não podem ser compreendidas. Afronte algumas questões, mas também saiba quando soltá-las, pois assim poderá sair de pressões e ouvir mais a intuição que o guia.