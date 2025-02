O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta Os Amantes

A maturidade e o amor podem finalmente andar juntas em seu caminho. Não tenha mais medo de crescer e comece a florescer com luz e beleza, mostrando o ser humano que se tornou com a sabedoria que pode colher. Escolha melhor suas batalhas, pois é momento de focar na própria evolução e não perder mais energia com o que não vale a pena.

Virgem – Carta A Voz Interior

Saiba ouvir sua intuição e a voz que o se comunica com você pela alma. Não postergue mais essa conexão importante e entenda que é preciso vivenciar cada detalhe de si próprio e da vida com presença, atenção e reflexão. Pode ser uma fase mais introspectiva, mas que ensinará muitas coisas importantes.

Libra – Carta do Silêncio

É com muita meditação e um olhar profundo para dentro de si que você conseguirá enxergar a verdade como ela é. Não projete mais tanto suas frustações e sonhos nos outros, pois isso tem causado pesos importantes que não o deixam avançar como deveria.

Escorpião – Carta da Consciência

Sua consciência despertará para mostrar aqueles que realmente são seus aliados e companheiros verdadeiros. Uma etapa de união e de reunir forças chegará em sua vida, expandindo seu caminho e o convidando a ser mais participativo para crescer. É um estágio de maturidade e grande poder para criar.