O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta O Louco

É momento de compreender os caminhos para novas jornadas de forma mais honesta com você e com os outros. Não continue perdendo tempo com relações ou situações que são apenas baseadas em conveniência e alcance parcerias de apoio verdadeiro; tudo isso o fará celebrar e ser mais feliz.

Touro – Carta do Rompimento

Com paciência e consciência das mudanças, você poderá romper com padrões e ciclos que não fazem bem. O processo pode ser difícil, mas você terá a força e a motivação para dar um passo importante em direção de uma evolução verdadeira, assim como a chance de curar pensamentos e sentimentos que o estiveram limitando por muito tempo.

Leia mais:

ANÚNCIO

Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Os anjos revelam para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Os 3 signos que terão suas vidas mudadas por palavras

Gêmeos – Carta da Intensidade

É hora de se armar de coragem para poder viver as possibilidades que estão em seu caminho. Não tenha medo de se desfazer de pesos e aspectos que por alguma razão não o deixam se movimentar livremente. Ao descobrir sua capacidade de agir, será possível ter muito mais escolhas importantes para se fazer e avançar na vida.

Câncer – Carta O Controle

É importante pensar melhor na forma como tem tentado controlar tudo e se libertar de padrões que não o permitem sair de ilusões. Abra a mente e o coração para solucionar problemas do passado, aceitando aquilo que já não pode mais ser mudado e começando a lutar pelas transformações que precisa agora; passo por passo tudo irá se resolvendo e o fazendo renascer.