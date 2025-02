Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 21 de fevereiro de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Dias de colocar os pés no chão. Não se deixe enganar pelas aparências. Você pode receber uma oferta de emprego.

É hora de crescer profissionalmente, mas analise todas as propostas antes de tomar uma decisão. Tenha cuidado para não cair, preste atenção ao andar na rua.

É importante que você visite seu médico para um check-up geral, a saúde deve estar em primeiro lugar. Vocês vão se estabelecer e formalizar um relacionamento. Se você é solteiro, o amor está mais próximo.

Capricórnio

Você pode ouvir sobre um divórcio na sua família, ofereça apoio emocional para aqueles que precisam. A união familiar é muito importante nesses momentos.

Você alcançará aquilo que se propôs a fazer. Hora de focar nos seus projetos. Você poderá conseguir o emprego que deseja e alcançar estabilidade econômica. Você também cuidará de assuntos pendentes nos estudos.

Você receberá um convite para fazer uma viagem com seu parceiro; serão dias de muita felicidade e amor. Se você é solteiro, é hora de abrir seu coração e se deixar amar porque você merece.

Aquário

Você receberá dinheiro extra de comissões, invista em você e no seu futuro. Semana de crescimento profissional e amor.

Procure novas oportunidades. É hora de parar de ser conformista e procurar seu melhor momento de trabalho.

Hora de começar novos negócios e projetos. Você receberá presentes inesperados que o deixarão muito feliz. Chance de receber um novo cargo e um salário melhor.

Vocês vão se estabelecer e ter um relacionamento estável. Pare de ser o conquistador paquerador do Zodíaco e concentre-se em apenas uma pessoa.

Peixes

Energia e paixão. Semana de soluções e grandes surpresas. Leve seu conhecimento ao limite para um melhor desempenho no trabalho.

Você experimentará mudanças positivas no trabalho. Aqueles que não o valorizavam sairão do seu lado e pessoas mais positivas e com grande força espiritual chegarão.

Grandes surpresas financeiras ajudarão você a melhorar sua situação. Cuidado com amor não correspondido. Se você é solteiro, o amor pode surpreendê-lo a qualquer momento.

Lembre-se de que seu signo sempre precisa de um parceiro para se sentir completo. Cuide das suas finanças e não gaste mais do que o necessário.