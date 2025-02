Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 21 de fevereiro de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Áries

Você decide se mudar de casa ou planeja morar fora por um tempo para experimentar essa sensação de liberdade. Você é muito impulsivo e não consegue controlar sua paixão.

Aproveite seu carisma e poder de liderança. Tente se proteger da inveja. Hoje, as energias estarão a seu favor para fechar contratos e mudar de emprego. Tenha cuidado com o que você pensa e mantenha um foco positivo.

Esta semana será muito boa, principalmente pela força que você terá diante dos outros. Você será o líder indiscutível em tudo que fizer.

Touro

Você viajará. Apenas tenha cuidado com perdas ou roubos. Assuntos legais podem dar dor de cabeça. Novos cargos.

Esta semana será de sucesso. Os negócios mais favoráveis ​​para você são aqueles relacionados a vestuário e comércio.

No amor, você terá a oportunidade de reencontrar com ex-parceiros. Semana de crescimento financeiro. Se você é mulher, cuide dos problemas hormonais e, se é homem, preste atenção aos seus rins ou intestinos.

Gêmeos

Semana de mudanças positivas e boa sorte. Você terá que trabalhar seu mau humor e seu jeito de ser para alcançar o sucesso.

No amor, você buscará novos parceiros que sejam compatíveis com seu modo de pensar, já que tende a se entediar facilmente. Apenas tenha cuidado com amores passageiros e proibidos.

Cuide dos seus joelhos e ossos. Você também se importa muito com sua aparência, então esta semana você se renovará em todos os sentidos.

Câncer

Você é a alma da festa e terá muitos eventos. Você receberá boas notícias. Tente não ficar estressado no trabalho.

Não se deixe enganar por pessoas inescrupulosas e seja mais seletivo. Você terá progresso profissional, especialmente em administração ou em uma empresa internacional.

Você termina estudos e resolve questões legais. Cuidado com problemas ósseos. No amor, será uma semana para conversar com o ex-parceiro e fechar o ciclo.