Horóscopo para corrigir erros e avançar no progresso de 17 a 23 de fevereiro

Áries

É uma semana que você deve começar deixando o passado para trás e focando no presente e no futuro porque as mudanças que você vai vivenciar no âmbito profissional e sentimental o levarão a refletir sobre o que é certo para você e o que você não deve permitir que façam com você como pessoa. Estabelecer limites incomodará muitos, mas para você é necessário seguir em frente.

Touro

Você encontrou o equilíbrio interno e isso é positivo porque lhe deu mais força para enfrentar todos os desafios que terá que superar esta semana. Você não terá medo de nada, inclusive de se confrontar para defender suas ideias para ser assertivo em suas decisões. Busque o apoio de quem você considera necessário porque o que sair daqui beneficiará a todos.

Gêmeos

Você sabe que é arriscado seguir esse caminho, mas tem força de vontade, determinação e convicção para fazê-lo. Ninguém vai te impedir porque você já planejou o que quer realizar para avançar ainda mais. Tome decisões coerentes quando enfrentar um obstáculo nos próximos dias. Nem deixe o medo te paralisar porque você tem a experiência e o desejo de seguir em frente.

Câncer

Depois daquela tempestade emocional que você passou há poucos dias, vem a calma e a esperança de que tudo será direcionado em harmonia e com a satisfação de que você atendeu às suas expectativas. Você agiu bem nos momentos de crise e agora é hora de superar novos obstáculos para essa independência que tanto deseja.

Leão

Não deixe que dúvidas tomem conta de sua mente esta semana, pois são momentos decisivos para sua profissão. Vá em frente com o que você planeja fazer para atingir as metas que estabeleceu para si mesmo. Sua liderança é única e você deve exercê-la para dar passos firmes para melhorar sua economia e a de sua família, para que ela esteja à altura da situação.

Virgem

Você tem certeza de que o que aconteceu no passado foi uma lição profunda e muito difícil para não cometer os mesmos erros. Agora você quer uma vida mais tranquila, cheia de generosidade, amor, mas com paixão moderada. Esta semana será para refletir e tomar decisões sobre o caminho que você vai seguir para melhorar sua economia.

Libra

Você saiu da sua zona de conforto e entendeu que todas as experiências do passado lhe encheram de sabedoria necessária para saber quais passos tomar para resolver qualquer situação que surja nestes momentos. Não tenha medo de nada nem de ninguém porque você está preparado para enfrentar qualquer desafio e superá-lo. Basta você se esforçar um pouco mais e verá que o equilíbrio chega na hora certa.

Escorpião

Você está em uma fase de transformação, haverá bons e maus momentos, mas cada um será uma experiência para poder seguir em frente e superar todos os obstáculos. Não deixe que a ansiedade e o desespero o dominem por estar sobrecarregado esta semana. Pelo contrário, firmeza e determinação para resolver com rapidez e segurança.

Sagitário

Sua vida havia ficado paralisada na rotina, mas de repente há uma virada importante que vai te ajudar a seguir em frente, que suas ideias vão fluir e que você vai conseguir resolver tudo que te prendeu. Comece esta semana com a melhor atitude para que boas vibrações atraiam bênçãos e equilíbrio econômico.

Capricórnio

Uma decisão que você tomou e que não foi a correta traz consequências esta semana que você deve alterar para minimizar os danos. Não desanime, pelo contrário, use a força de vontade e tenha uma atitude positiva de que vai sair dessa situação e pense que esta é uma experiência de vida que você leva consigo para não tropeçar na mesma pedra no futuro.

Aquário

Você está em um momento da sua vida em que precisa tomar uma decisão e deve fazê-lo logo para escolher o melhor caminho a seguir. Nada é fácil, tudo tem seu grau de complicação mas vai depender da sua força e do apoio que você tem para começar tudo o que deseja. Você está em um projeto que deve avançar esta semana e entregar. Um pouco mais de esforço e você terminará muito bem e com as melhores perspectivas.

Peixes

É o fim de uma etapa da sua vida cheia de conflitos e vicissitudes que o deixou exausto por tudo que teve que passar. Esta semana está chegando uma mudança importante para você que o fará se estabilizar e se sentir mais forte para seguir em frente e alcançar o equilíbrio financeiro que tanto deseja.