Decorar sua bolsa com pingentes: qual é a nova tendência das influenciadoras e que todas nós amamos

No mundo da moda, sempre há espaço para inovação e criatividade e uma das tendências mais interessantes que surgiram recentemente é decorar sua bolsa com pingentes.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

Esta nova moda, impulsionada por influenciadores e celebridades, tomou conta das redes sociais e mostrou-nos que o maximalismo também pode ser uma forma de expressão nos nossos acessórios.

Qual é a tendência de decorar sua bolsa com pingentes?

Segundo o relatório Telva, o maximalismo, que se caracteriza pela acumulação e mistura de elementos, chegou às bolsas. Não se trata mais apenas de escolher uma bolsa elegante, trata-se de adorná-la com uma variedade de chaveiros e pingentes que refletem nossa personalidade.

Esta tendência oferece uma forma divertida e criativa de personalizar os nossos acessórios, permitindo que cada bolsa conte uma história.

Historicamente, os amuletos foram símbolos carregados de significado, usados ​​em joias como amuletos que representam crenças pessoais ou momentos especiais. Hoje, esses pequenos enfeites evoluíram para se tornarem uma forma de embelezar e dar vida às nossas bolsas.

Especialistas também apontam marcas renomadas como Balenciaga, Coach e Hermès como as responsáveis ​​por começar a incorporar essa tendência, oferecendo ao mercado coleções de encantos, que provavelmente serão recriadas em todas as partes do mundo.

ANÚNCIO

Personalizar bolsas com pingentes não é apenas uma questão de estética, mas também permite que as pessoas expressem sua individualidade. Com uma ampla gama de opções disponíveis, desde pingentes com formatos divertidos até aqueles que representam paixões e hobbies, todos podem criar uma bolsa que seja verdadeiramente sua.

LEIA TAMBÉM:

Receita de smoothie de cenoura, aveia e laranja para combater barriga, emagrecer e desintoxicar o corpo

As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta nova semana

Perca peso de forma saudável com este delicioso smoothie de espinafre e laranja

A parte mais emocionante é que não existem regras rígidas e rápidas. Você pode misturar e combinar pingentes de diferentes tamanhos, cores e estilos, criando um visual único que se adapta a qualquer ocasião. Quer prefira uma abordagem subtil com alguns encantos delicados ou um estilo arrojado com uma explosão de cores e formas, as possibilidades são infinitas.