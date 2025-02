Carnaval em família: onde curtir sol, festa e programação especial em Olímpia (SP)

Diferente do último ano, 2025 vem recheado de feriados prolongados no calendário, ao menos no primeiro semestre. E o Carnaval é um deles onde as famílias podem aproveitar a folga em um destino onde é verão o ano inteiro.

O Distrito Turístico de Olímpia, a 430 quilômetros de São Paulo, é uma ótima pedida para viagens de carro – ou quem preferir pode aproveitar a malha aérea via São José do Rio Preto. Então neste Carnaval, a alegria tem um endereço certo: os resorts Enjoy em Olímpia* – ideais para quem busca mesclar dias de lazer com diversão e folia.

A Enjoy Hotéis & Resorts administra no destino dois empreendimentos: o Enjoy Solar das Águas Park Resort e o Enjoy Olímpia Park Resort, que estão coladinhos ao parque aquático Thermas dos Laranjais, o mais visitado da América Latina e do Brasil.

Além disso, conta com diferenciais incríveis para as famílias, a exemplo das suítes equipadas de 3 ou 4 ambientes, com varanda, e para até 7 pessoas. Bem como o custo-benefício da hospedagem gratuita para até duas crianças de até 12 anos que ainda ganham ingressos de um dia em quatro atrações da cidade: Thermas dos Laranjais, Vale dos Dinossauros e Dreamland Museu de Cera.

E a programação Enjoy promete muita animação e diversão, especialmente para a criançada, que está sempre entretida graças a uma animada equipe de recreação. As atividades incluem Bloquinho e Baile de Carnaval, Escola de Samba, Shows ao Vivo, Concurso de Fantasia e Festa da Espuma, entre outras atividades que vão divertir toda a família.

Ao longo da estadia os hóspedes podem aproveitar piscinas para adultos e crianças, quadras, SPA, salas de cinema e de jogos, brinquedoteca e playground. As famílias podem ainda curtir a emoção do trapézio ou brincar na parede de escalada.

Bem como aproveitar o minigolfe e as quadras para beach tennis. Para além disso, há ainda a FunFest Enjoy, uma programação especial que inclui o Enjoy Family Play, com atividades diurnas e noturnas para todas as idades; o Kids Happy Club, exclusivo para crianças de 4 a 10 anos; e o Teen Zone Hub, pensado especialmente para adolescentes de 11 a 17 anos.

Show de Alexandre Pires e outras atrações

Além da programação especial dos Resorts Enjoy, os hóspedes poderão assistir aos shows do Carnaval de Olímpia, organizado pela prefeitura da cidade, no estacionamento do Thermas dos Laranjais e que são totalmente gratuitos. A programação conta com Alexandre Pires, Inimigos da HP, Atitude 67, Brenno e Matheus, DJ Jiraya Uai e outras apresentações.

*As diárias nos resorts Enjoy, para 2 adultos + 2 crianças, com café da manhã incluso, têm um preço especial e podem ser parceladas em 10x.

Clique aqui para mais informações e reservas e/ou entre em contato através do telefone/WhatsApp do Enjoy no 3030-3301.