As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta nova semana

Confira as novas revelações do tarot, para está nova semana de novembro, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Leão esta semana irradia oportunidades de crescimento emocional e físico, enquanto finanças e trabalho exigem paciência. Sua saúde prospera, pois práticas holísticas como ioga e atenção plena ajudam você a se sentir energizado e centrado.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem esta semana está cheia de avanços na carreira e no romance, enquanto questões de saúde e propriedade exigem atenção cuidadosa. O tarot destaca que níveis de energia flutuantes exigem atenção plena e práticas consistentes de autocuidado, como sono adequado e refeições balanceadas.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

ANÚNCIO

Libra esta semana equilibra momentos familiares alegres e realização romântica com desafios em finanças e questões de propriedade. Sua saúde incentiva o progresso constante, com esforços consistentes em direção a metas de equilibrio ajudando você a se sentir fortalecido.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião esta semana irradia positividade, com interações familiares gratificantes e progresso na carreira. A saúde brilha, com seu foco em rotinas de cuidados com a pele e bem-estar, deixando você vibrante e confiante.

Texto com informações do site Hindustan Times