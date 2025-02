Receita de smoothie de cenoura, aveia e laranja para combater barriga, emagrecer e desintoxicar o corpo

A cenoura é uma hortaliça bastante conhecida por seu sabor adocicado e a textura crocante. Versátil, pode ser usada em diversas receitas, como, por exemplo, saladas, cremes, bolos, sucos e até smoothies.

Inclusive, o smoothie de cenoura, quando preparado com os ingredientes certos, pode se transformar em uma excelente solução natural para combater barriga, emagrecer e desintoxicar o corpo.

Portanto, se é isso o que você deseja nesta estação, abaixo mostramos como fazer um delicioso smoothie à base de cenoura, aveia e laranja que pode ajudar.

De acordo com o portal Soy Carmín – onde a receita foi extraída – a cenoura ajuda a hidratar o corpo, melhora o processo de digestão e é baixa em calorias; a aveia ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue, é rica em fibras, melhora a digestão, reduz os níveis de colesterol e faz o coração funcionar melhor, e a laranja fortalece o sistema imunológico ao fornecer vitamina C.

Ingredientes

- 1 cenoura descascada e cortada em cubos

- 2 colheres de sopa de aveia

- O suco de 3 laranjas

- 1 xícara de água

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea e sem grumos. Beba em jejum diariamente e verá resultados em pouco tempo.

Nota: Lembre-se que, para melhores resultados, esta bebida precisa ser combinada com outros hábitos saudáveis. Como, por exemplo, a prática regular de atividades físicas e uma dieta balanceada, ambos recomendados por um profissional.