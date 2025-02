As mensagens deste domingo (16) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste sábado (15) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot destaca que a vida está abrindo caminhos, mas lembre-se: a iniciativa é sua. O primeiro passo é seu.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião, já olhou para dentro de si ultimamente? Sem tempo? O que poderia ser mais importante, considerando que só assim podemos ser melhores pessoas e contribuir para o todo?

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

Escolha a paz sempre que puder. Nem sempre é fácil, mas é sempre recompensador

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Olhe ao seu redor: há algo novo que desperte sua curiosidade? Não precisa ser perfeito no início, no meio ou no fim; o importante é começar e deixar que seu entusiasmo seja o guia.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A preocupação não resolve nada, absolutamente nada. Pelo contrário, é como um saco de pedras que carregamos à toa. Que tal nos livrarmos dele?

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

A recomendação do tarot para hoje é: aceite o fim como uma celebração – porque é! –, e não como uma perda. Afinal, cada ponto final é apenas o início de outra frase. O vazio não existe.

Texto com informações do site Selfie PT