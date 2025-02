Confira as mensagens deste domingo (16) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

Pergunte a si mesma/o: o que posso fazer agora com o que já tenho? E ao responder, veja como o horizonte se expande, trazendo-lhe uma nova perspetiva sobre onde quer chegar.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

O tarot de hoje quesitona: será que tenho valorizado as amizades tanto quanto deveria? Estas ligações podem, de facto, ser tão importantes como os laços familiares ou românticos. Afinal, as amizades são formas de amor que resistem ao tempo e muitas vezes nos lembram quem realmente somos.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

As respostas que procura podem não vir de fontes externas, mas do silêncio que encontra quando olha para dentro. O tarot faz um convite a confiar no que sente, mesmo que ainda não compreenda completamente.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

Olhe para o que teme com novos olhos. O que pode ganhar ao deixar esse medo ir? Quando se permite acreditar na possibilidade, encontra força onde antes só havia dúvida.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

O que muda não é o mundo à sua volta, mas a força que encontra dentro de si. Celebre o seu progresso, porque este é apenas o começo de algo grandioso.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

A gratidão não é fingir que tudo está bem! Até porque isso é uma fantasia. Gratidão é ter consciência de que há sempre algo de bom que pode e deve focar-se.

