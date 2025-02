Perca peso de forma saudável com este delicioso smoothie de espinafre e laranja

O espinafre é um vegetal conhecido por seu sabor amargo amado por muita gente. Versátil, ele pode ser usado no preparo de diversos pratos, desde lanches, tortas e massas, até sucos e smoothies.

ANÚNCIO

No entanto, o que diversas pessoas provavelmente não sabem é que, o smoothie de espinafre pode ser um excelente aliado no emagrecimento quando feito com os ingredientes certos.

Por isso, se você deseja perder peso de forma saudável, abaixo mostramos como preparar um simples e delicioso smoothie a base de espinafre, laranja e kiwi que pode ajudar.

De acordo com o portal Soy Carmín – onde a receita foi extraída – esta bebida rica em antioxidantes e fibras alimentares é um bom suplemento alimentar para ajudar você a emagrecer.

Os nutrientes essenciais deste smoothie ainda estimulam a limpeza do corpo e, ao aumentar os níveis de energia, ajudam a melhorar a produtividade física e mental.

Ingredientes

- 7 folhas de espinafre

- O suco de 3 laranjas

ANÚNCIO

- 1 kiwi

- 1 copo de água (200 ml)

Modo de preparo

Primeiramente, lave bem as folhas de espinafre. Em seguida, coloque-as no liquidificador com o suco de laranja, o kiwi picado e a água, e bata até obter uma mistura homogênea.

Modo de consumo

Beba um copo deste smoothie 30 minutos antes do exercício. Consuma em estômago vazio ou no meio da tarde.

Nota: Lembre-se que, para melhores resultados, esta bebida precisa ser combinada com outros hábitos saudáveis. Como, por exemplo, a prática regular de atividades físicas e uma dieta balanceada, ambos recomendados por um profissional.