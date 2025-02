Os 3 signos que terão suas vidas mudadas por palavras

Com a entrada de Mercúrio em Peixes, as palavras ganham força na vida de alguns signos do zodíaco e é preciso compreender como isso acontecerá.

Confira a seguir:

Sagitário

É hora de compreender a retomada da felicidade em sua vida e se reconectar com ela de forma sincera, sem olhar para trás. Use sua energia para se expressar e mantenha o diálogo a seu favor. As palavras têm um grande poder agora e é o momento de saber desejar.

Capricórnio

A comunicação pode resolver muitas coisas em sua vida e é preciso falar o pensa. Fique atento as ideias e entenda como sua criatividade e objetivos podem ser realizados. No amor, muitas conexões podem se aprofundar.

Aquário

Momento de lidar com as paixões em sua vida de forma determinada principalmente para defender o que pensa e sente. As palavras agora o colocam em uma grande evolução e crescimento, seja na vida profissional ou pessoal, pois elas determinarão o que será construído em 2025.