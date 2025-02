O que são unhas de piano e por que serão as mais usadas pelas mulheres sofisticadas em 2025

No mundo da beleza as tendências mudam constantemente, mas algumas conseguem chamar a atenção e se tornarem verdadeiros clássicos. Em 2025, as unhas de piano surgiram como uma das tendências de maior destaque, principalmente entre as mulheres que buscam um estilo elegante e minimalista.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

Esta técnica caracteriza-se por um acabamento brilhante e polido que lembra o brilho de um piano de cauda, o que lhes confere um ar de sofisticação incomparável.

O que são unhas de piano?

A popularidade das unhas de piano foi alimentada por figuras influentes como Dua Lipa, que já foi vista ostentando esse estilo em diversas ocasiões. Ainda em desfile da Chanel Haute Couture em Paris, a cantora deslumbrou com uma manicure de unhas compridas e amendoadas, pintadas de um preto intenso que refletia a luz de forma excepcional.

Esse look não só chamou a atenção pela elegância, mas também deixou claro que unhas simples podem ser o toque final perfeito para qualquer look.

A tendência das unhas de piano baseia-se na premissa de que menos é mais. Ao contrário de designs mais elaborados ou embelezados, este estilo opta pela simplicidade e sofisticação, sendo a escolha ideal para mulheres que querem expressar o seu estilo pessoal sem excessos.

A manicure lacada em preto, sem brilhos ou enfeites, destaca o formato e o comprimento das unhas, criando um efeito visual moderno e atemporal.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Os 3 homens do zodíaco que menos se comprometem em um relacionamento amoroso

Cirurgiões plásticos dizem que celebridades mentem quando se submetem a procedimentos cosméticos

Como usar franja coreana, tendência que vimos no Grammy 2025 e que deveríamos copiar

Para quem deseja replicar esse visual em casa, o processo é relativamente simples. Primeiro é fundamental preparar as unhas, dando-lhes o formato desejado, sendo o formato amendoado um dos mais solicitados. Em seguida, deve-se aplicar uma base protetora para garantir que o esmalte adira bem e proteja as unhas.

A seguir, opta-se por um esmalte preto intenso, evitando qualquer tipo de brilho para manter a essência minimalista do design. Por fim, é selado com um acabamento brilhante para obter aquele acabamento espelhado que é marca registrada das unhas de piano.