Carnaval: 5 dicas para planejar uma viagem e fugir da folia

Se para grande parte dos brasileiros o foco do Carnaval são os blocos, as festas e os desfiles das escolas de samba, existe um outro grupo que quer fugir da folia. Para quem deseja um lugar mais tranquilo e longe da agitação, é preciso planejar e criar estratégias para aproveitar o feriado prolongado. Marco Lisboa, CEO e fundador da 3, 2, 1 GO!, uma rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagem completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais, separou cinco dicas infalíveis para quem busca tranquilidade e descanso para a data:

Escolha do destino

Para fugir da agitação, Rio de Janeiro, Salvador e Recife não são os destinos indicados. Opte por lugares com natureza, cidades históricas menores ou até mesmo retiros. “Para quem já tinha reservado um valor maior e consegue ter mais flexibilidade na agenda, as viagens internacionais, como os parques de Orlando e alguns lugares da Europa são uma boa pedida, já que eles não comemoram carnaval e o mês de março é de baixa temporada. Já os países da América Latina, como Chile, Argentina, República Dominicana e Colômbia, são mais próximos e têm paisagens incríveis”, diz o CEO da 3, 2, 1 GO!.

Passagem e hospedagem

Mesmo em destinos tranquilos, a demanda por hotéis e pousadas aumenta no Carnaval. Garanta sua reserva de hotel, pousada, passagens aéreas e carro o quanto antes. Além dos valores aumentarem, você pode não conseguir para a data que deseja.

Escolha atividades tranquilas

Aproveite o feriado prolongado para desacelerar. Trilhas leves, praias desertas, spas e turismo no interior são ótimas opções para recarregar as energias. Um resort all inclusive pode ser uma boa pedida para curtir o hotel e suas programações.

Confira os eventos da cidade

Mesmo cidades menores, é possível se deparar com festas locais. Verifique no site da prefeitura e busque por informações sobre o seu destino. Certifique-se de que o local realmente seja tranquilo. Cheque também se o comércio local vai estar funcionando nos dias que estiver por lá.

Fuja dos horários de pico

Nada pior do que começar o feriado no trânsito. Se for viajar de carro, evite pegar estrada na sexta-feira à noite ou sábado de manhã, quando o fluxo de saída das grandes cidades costuma ser maior.

Sobre a 3, 2, 1 GO!

Fundada em 2019, a 3,2,1 GO! é uma rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagem completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais. A empresa atua como consultora e cuida de todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem, até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada. A marca visa explorar o potencial do mercado de turismo em expansão e também atua com viagens para empreendedores que buscam fazer estudo de viabilidade de seus negócios fora do país. A rede faturou R$ 4,4 milhões em 2024 e tem 60 franqueados no Brasil e no exterior, como Estados Unidos, Nepal e Portugal.

