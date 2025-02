Vídeo flagra momento em que motorista ignora sinal de parada de trem de passageiros e escapa por pouco da morte

Em um registro impressionante, um vídeo capturou o momento exato em que um trem colidiu com um carro parado nos trilhos em Utah, nos Estados Unidos, destruindo o veículo.

Como detalhado pelo site La Tercera, o acidente foi captado por uma câmera de segurança instalada no cruzamento da via, onde é possível ver que o motorista ignora o sinal de bloqueio e tenta cruzar a via.

No entanto, ele acaba ficando preso e não consegue retirar o veículo do local para evitar a batida, com a aproximação do trem.

Vendo a iminente tragédia, ele decide abandonar o carro para evitar uma situação ainda pior.

Na sequência, é possível ver o SUV sendo empurrado após ser atingido em cheio pelo trem, que precisa de vários metros para parar.

Momento foi captado de dentro da cabine

Em um dos registros, também é possível ver a colisão desde a cabine da locomotiva.

Segundo a Autoridade de Trânsito de Utah, a situação causou mais de US$ 100 mil em danos. Confira: