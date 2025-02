Receita deliciosa de mousse de maracujá com chocolate para fazer em poucos passos e com toque secreto

Confira uma nova receita de mousse de maracujá com chocolate para fazer em poucos passos e com toque secreto. A preparação foi compartilhada recentemente no YouTube pelo canal Receitas da Cris.

Uma sobremesa rápida, deliciosa e refrescante, para compartilhar em família.

O mousse não leva gelatina e fica com uma textura sensacional. Confira a lista completa de ingredientes:

- 2 caixinhas de leite condensado ⁠- 790 gramas

⁠- 2 caixinha de creme de leite ⁠- 400 gramas

⁠- ⁠1 xícara (chá) de suco de maracujá ⁠- 210 ml

⁠- 300 gramas de chocolate meio amargo

Como revelado, é uma receita simples para fazer em casa facilmente seguindo as orientações. Confira o tutorial completo: