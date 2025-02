Nem pense nisso! Este é o lugar da sua casa onde você nunca deve colocar uma foto com seu parceiro de acordo com o Feng Shui

Quando você está apaixonado ou recém-casado ou em plena conquista, todos nós queremos essa lembrança com nosso parceiro e nada melhor do que com uma fotografia. O Feng Shui os considera representações do elemento fogo, energia pura que impulsiona diretamente as vibrações dentro da casa.

Ter fotografias em casa é uma excelente forma de harmonizar com o ambiente e conseguir um equilíbrio ideal na nossa casa. Como sempre, esta filosofia de origem taoísta aconselha que o equilíbrio é o objetivo a alcançar. Nem muitos nem poucos e, além disso, é necessário selecionar os adequados para cada área e espaço da casa.

Regra geral, as fotografias que enfeitam a sua casa devem representar momentos felizes, momentos que realmente quer guardar e guardar para sempre e que sente orgulho de mostrar ao mundo. Fotos de viagens, formaturas, apresentações, festas familiares, casamentos, aniversários, reuniões, com seu parceiro, tudo deve apontar para felicidade, pois essa é a energia que reinará em sua casa.

Este sistema filosófico chinês que estuda a harmonização de espaços, apontou detalhadamente os espaços em que as fotografias de casal não deveriam estar porque levaria o seu relacionamento ao fracasso.

Em que lugares não pode?

O Feng Shui indica que você nunca deve colocar fotos com seu parceiro na cozinha ou perto da lareira, pois o fogo envia más energias e tensão.

Também não se deve colocar este tipo de fotos em banheiros, porões ou ambientes que não tenham ventilação ou luz, pois são locais onde se concentram energias ruins.

Evite colocar fotos com seu parceiro perto de espelhos para evitar acumular energias ruins.

Em quais lugares pode?

Os locais apropriados para colocar fotos com seu parceiro de acordo com o Feng Shui são: o quarto, a sala de estar ou a sala de jantar, carregando uma pintura bonita e especial.