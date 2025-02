Horóscopo do fim de semana: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes de 14 e 16 de fevereiro 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

ANÚNCIO

Sagitário

Para os sagitarianos solteiros, um parceiro muito compatível chegará. Chance de firmar um compromisso firme ou dar um passo no relacionamento.

Não pense muito, deixe-se guiar pela sua intuição, seu signo está sempre certo em tudo o que sente. Convite para uma festa e diversão.

Esta sexta-feira é seu dia de sorte, você receberá uma nova proposta de emprego que lhe dará mais renda para ter a estabilidade que você merece, apenas tente não colocar tantos obstáculos em seu caminho e confie em sua capacidade e talento.

Capricórnio

Você terá uma surpresa muito agradável do seu parceiro e viverá a vida amorosa com muita felicidade. Neste fim de semana, saia e busque o sucesso, mudanças muito positivas acontecerão em sua vida, apenas tente manter sua boa atitude e deixar o pessimismo para trás.

ANÚNCIO

Lembre-se de que seu signo precisa estar sempre estudando para evoluir. É hora de buscar a perfeição dentro de si mesmo, se sentindo feliz e abençoado com tudo o que alcançou.

Apesar das más notícias que você possa receber, lembre-se de que você tem força suficiente para se levantar novamente.

Leia mais:

Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Aquário

Hora de renovar suas energias. Um amor do passado está esperando você voltar, mantenha a mente aberta para tomar a melhor decisão.

Neste fim de semana você receberá muitas surpresas agradáveis ​​e presentes que não esperava. Você está na época do seu aniversário e isso faz com que você tenha energias muito boas ao seu redor.

Sexta-feira será um dia cheio de trabalho e reuniões com seus chefes para discutir mudanças de emprego. Você recebe um bônus inesperado por trabalho extra, o que o ajudará a pagar suas dívidas.

Se você tem o parceiro ideal, diga sim ao amor e se estabilize. Viver em companhia trará felicidade.

Peixes

Durante esses dias você colocará suas ideias em ordem para construir um futuro melhor, lembre-se que você está no seu melhor momento para ganhar.

Sexta-feira será um dia de trabalho duro e reuniões com chefes sobre possíveis mudanças no projeto. Alguém fará um convite para sair, só tente não se envolver amorosamente com pessoas do seu ambiente de trabalho, porque você pode ter problemas depois.

No sábado, a autoestima pode atrair coisas boas. Planejando o casamento ou evoluindo na relação. Estabilidade no amor.