Estas são as previsões do Horóscopo Chinês para este fim de semana para todos os signos. Confira a lista:

Rato (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Esta fase prevê uma vida florescente e frutífera. Se você se esforçou para algo significativo, agora é quando começará a ver os primeiros sinais de progresso. No campo amor, tire um momento para refletir sobre o que seu coração realmente deseja.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Esta fase, seu horóscopo chinês encoraja a introspecção e a reflexão silenciosa. Tire um tempo para refletir sobre a vida, o amor e tudo o que há entre eles. Clareza e percepção virão quando você fizer isso. O amor traz calor e alegria.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

O horóscopo deste final de semana convida você a abraçar tanto o clássico quanto o fantástico por meio da cultura e do entretenimento. Sejam livros, séries de TVs, cada experiência deixará você inspirado. O amor também prospera nessa fase.

Coelho (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

O horóscopo deste final de semana destaca a importância de se reconectar com sua família. Até mesmo um telefonema sincero pode criar momentos significativos. É tudo sobre qualidade em vez de quantidade, trazendo a você calor e memórias queridas. No amor, o fogo é seu elemento destaque, tornando um encontro para churrasco uma escolha perfeita.

Dragão (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

O horóscopo chinês encoraja você a mergulhar na cultura. Conectar-se com suas raízes trará uma sensação de realização e pertencimento. No amor, confie que a pessoa certa abraçará cada parte de você, do seu estilo e interesses à maneira como você vive e aprende.

Serpente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Nesta fase, seu horóscopo destaca os aspectos dourados da vida — tanto literais quanto simbólicos. Reserve um momento para apreciar esses tesouros. No amor, a felicidade vem quando você libera o passado e se concentra em construir um futuro juntos.

Cavalo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

O horóscopo desta fase centra-se no amor que você compartilha com aqueles que o amam em troca. Essas conexões têm imenso poder e devem sempre ser estimadas e nutridas. No romance, é o momento ideal para apresentar seu parceiro aos seus pais ou amigos mais próximos.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Seu horóscopo animal chinês deste final de semana é sobre confiar no cosmos e no tempo divino. Deixe de lado dúvidas e medos, permaneça intencional e consciente, e permita que a vida se desenrole naturalmente. No amor, este é um momento lindo para aprofundar conexões.

Macaco (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Seu horóscopo chinês deste final de semana destaca os momentos mais preciosos e fugazes da vida — o tipo que não pode ser armazenado, como o primeiro sorriso de um bebê, uma flor rara desabrochando ou o triunfo da formatura. Abrace essas pérolas conforme elas vêm.

Galo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

O horóscopo deste final de semana se concentra no seu amor pela vida e como essa energia reflete de volta para você. Fique atento aos momentos que elevam seu espírito e considere registrá-los em um diário. O amor verdadeiro sempre começa de dentro.

Caachorro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Seu horóscopo chinês deste final de semana destaca a beleza que floresce quando você não deixa situações tóxicas tomarem conta. Mantenha-se proativo e aja rapidamente para proteger sua paz — você sairá mais forte e resiliente. No amor, reflita se seu relacionamento está realmente alinhado com o caminho da sua alma.

Porco (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Este final de semana é sobre manifestar a vida dos seus sonhos e abraçar a magia. No campo amoroso, a autoconsciência será fundamental. Reconheça suas próprias áreas de crescimento enquanto também reconhece as do seu parceiro.

Texto com informações do site Hindustan Times