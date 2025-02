As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta-feira (14) de São Valentim

Confira as revelações do tarot, nesta sexta-feira (14), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Um encontro romântico está no horizonte, provavelmente enquanto você estiver viajando, se deslocando ou mesmo apenas passeando. Essa pessoa, uma canceriana de espírito livre, compartilhará seu amor por aventura, e a conexão será instantânea. No entanto, um de vocês pode não ser completamente solteiro, ou pode haver complicações externas.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O amor está no ar, Capricórnio! Este Dia dos Namorados traz a possibilidade de uma conexão instantânea e de tirar o fôlego. Um signo de Água (Câncer, Escorpião, Peixes) pode entrar na sua vida de uma forma que parece destino. Este é um amor profundo, emocional e duradouro — o tipo com o qual você constrói um futuro.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Prepare-se: alguém com quem você realmente não deveria se envolver está prestes a agir. Trata-se de uma pessoa de um signo de Ar ou Terra, possivelmente um amigo ou alguém do seu círculo social. No entanto, algo não está completamente certo nessa situação. Ainda assim, sua honestidade será essencial para lidar com isso da melhor forma.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Neste Dia de São Valentim, uma conexão intensa e apaixonada está chegando, provavelmente com um capricorniano mundano. A química será inegável, mas tenha cuidado. Dito isso, depois de uma fase, isso pode se transformar em algo real e bonito.

Texto com informações do site Hindustan Times