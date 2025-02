As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta-feira (14) de São Valentim

Confira aqui as revelações do tarot, nesta sexta-feira (14), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Você tem analisado demais sua conexão com um signo de Ar (Gêmeos, Libra, Aquário) e se convenceu de que ele perdeu o interesse. A verdade? Você está pensando demais! Às vezes, criamos problemas que nem existem. É preciso deixar de lado essas inseguranças e parar de agir de forma distante.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Aquele signo de Fogo (Leão, Áries, Sagitário) que chamou sua atenção há muito tempo? Você nunca os deixou ir, mas o momento nunca foi o certo. Você vem carregando essa atração não realizada por muito tempo, e isso tem sido exaustivo. O tarot sinaliza uma segunda chance nesta fase. Se a faísca ainda estiver lá, desta vez, ela pode realmente se acender em algo real.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Espere um encontro surpresa com alguém totalmente fora do seu tipo habitual. Este curinga pode ser um Touro, Leão, Escorpião ou Aquário. Vai entrar na sua vida inesperadamente, mexendo com suas emoções às vezes de uma forma boa, às vezes de uma forma frustrante, mas definitivamente causando um impacto.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Neste Dia, seu parceiro dos sonhos, alguém que realmente personifica sua visão de amor, pode estar esperando por você. Provavelmente um companheiro do signo de Água (Câncer, Escorpião, Peixes), que pode ser a pessoa certa. No entanto, o problema é que você não pode simplesmente sentar e esperar que o amor te encontre.

