Adeus chás de bebê! Agora essa é a nova tendência para receber o bebê e está ganhando aplausos

A chegada de um bebê é motivo de alegria e justamente na reta final da gravidez são realizados rituais para que o nascimento termine feliz e a acolhida ao mundo seja ótima. Os chás de bebê são realizados há milhares de anos, mas como os conhecemos hoje, eles se tornaram populares graças à cultura dos Estados Unidos no século passado.

Nas civilizações antigas, como a egípcia, a grega e a romana, as mulheres celebravam a chegada de um bebê com rituais religiosos e presentes para mãe e filho, embora esses eventos geralmente ocorressem após o nascimento. Depois, na Idade Média e na Renascença, as famílias ricas começaram a dar objetos valiosos às futuras mães.

Na Inglaterra e nos Estados Unidos, durante o século XIX, eram realizadas reuniões em homenagem às futuras mães, embora fossem discretas e com chá e bordados, evitando-se conversas abertas sobre a gravidez.

Mas, já no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, com a ascensão da classe média nos Estados Unidos, o chá de bebê se consolidou como uma reunião de familiares e amigos em que eram oferecidos presentes práticos para ajudar os novos pais a se prepararem para o bebê.

Adeus chá de bebê, bem vinda ajuda!

A festa de boas-vindas ao pequeno virou quase uma tradição em todo o continente americano, mas agora novamente os Estados Unidos estabelecem mais uma vez uma nova forma de entreter a parturiente, mas desta vez não com presentes para ela ou para o recém-nascido, mas com ações para aliviar a carga doméstica da gestante.

Como se sabe, quando chega o pós-parto, os pais têm pouco tempo para se dedicar às tarefas domésticas, pois os minutos livres mal chegam para descansar ou fazer as coisas mais vitais. Pois bem, agora a nova dinâmica é que o grupo de amigos se coordene com a mãe para visitar todos na casa deles.

Chegando lá, cada um assume uma tarefa: limpar, organizar, lavar a roupa do bebê, limpar o quintal, e juntos cozinham por vários dias, para que na primeira semana os pais só cozinhem e comam, para que possam se dedicar ao bebê e descansar.