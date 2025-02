4 perfumes importados SENSUAIS para usar em um jantar romântico com seu parceiro

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que qualquer pessoa se sinta ainda mais atraente.

ANÚNCIO

E se você vai para um jantar romântico com o seu parceiro no fim de semana, e deseja impactar, vale a pena investir em um perfume importado sensual. O motivo? Eles são perfeitos para favorecer o clima de paixão.

Sendo assim, que tal conhecer agora mesmo as melhores opções de fragrâncias importadas para levar na bolsa? Confira 4 a seguir, com informações do portal Fragrantica:

Scandal, de Jean Paul Gaultier

Scandal é um perfume chipre floral de Jean Paul Gaultier que foi lançado em 2017. Criado por Daphné Bugey, Fabrice Pellegrin e Christophe Raynaud, ele possui notas de topo de Laranja Sanguínea e Mandarina, notas de coração de Mel, Gardênia, Flor de Laranjeira, Jasmim e Pêssego, e notas de fundo de Cera de Abelha, Caramelo, Patchouli e Alcaçuz.

Hypnotic Poison, de Dior

Lançado em 1998, este é um perfume oriental baunilha feminino de Dior. Criado por Annick Menardo e Christian Dussoulier, contém deliciosas notas de topo de Coco, Ameixa e Damasco, notas de coração de Pau-Rosa, Jasmim, Alcarávia, Tuberosa, Rosa e Lírio-do-Vale, e notas de fundo de Baunilha, Amêndoa, Sândalo e Almíscar.

Black Opium, de Yves Saint Laurent

Black Opium, de Yves Saint Laurent, é uma fragrância oriental baunilha feminina, que foi lançada em 2014. Criada por Nathalie Lorson, Marie Salamagne, Olivier Cresp e Honorine Blanc, ela possui notas de topo de Pera, Pimenta Rosa e Flor de Laranjeira, notas de coração de Café, Jasmim, Amêndoa Amarga e Alcaçuz, e notas de fundo de Baunilha, Patchouli, Madeira de Cashmere e Cedro.

La Nuit Trésor Le Parfum, de Lancôme

Este é um perfume floral frutado gourmet feminino que foi lançado em 2024. Criado por Honorine Blanc e Amandine Clerc-Marie, contém nota de topo de Groselha Preta, nota de coração de Rosa, e notas de fundo de Cacau e Patchouli.