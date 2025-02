Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Sagitário – Cartas 23 e 11

Não duvide de si mesmo e da sua capacidade de intuir, sentir e conquistar as coisas que deseja em sua vida. Por mais surpresas que possam aparecer no caminho, levante a cabeça, descanse a mente e siga em frente com firmeza em busca daquilo que acredita.

Capricórnio – Cartas 10 e 34

Você tem capacidade de superar qualquer problema em sua vida, seja no amor ou com outras dificuldades. É hora de se desfazer de vícios e teimosias que já mostraram que não o levam a lugar nenhum e o conectam com pessoas que não valem a pena.

Aquário – Cartas 14 e 33

Nunca duvide da honestidade e do amor verdadeiro de quem entra em sua vida mostrando lealdade. É preciso abrir as portas do coração, encerrando o ciclo das desilusões e voltando a acreditar que é merecedor de viver algo belo.

Peixes – Cartas 17 e 16

Entenda aquilo que causa rompimentos e distanciamentos no seu caminho a partir de agora. Com reflexão e determinação, uma situação complicada pode ser transformada em algo valioso e a estabilidade volta a tranquilizar sua vida.