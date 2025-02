Dior: 4 perfumes femininos da marca francesa para usar no casamento da sua melhor amiga

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que qualquer pessoa se sinta ainda mais atraente.

E se você está procurando uma fragrância potente, sofisticada e duradoura para usar no casamento da sua melhor amiga que está se aproximando, vale a pena investir em uma da marca francesa Dior.

O motivo? Elas são conhecidas pelo luxo, alta qualidade e são perfeitas para quem busca marcar presença e deixar momentos especiais inesquecíveis. Sendo assim, confira as melhores opções de Dior agora mesmo, com informações do portal Fragrantica.

Hypnotic Poison

Hypnotic Poison é um perfume oriental baunilha feminino, que foi lançado em 1998. Criado por Annick Menardo e Christian Dussoulier, ele possui notas de topo de Coco, Ameixa e Damasco, notas de coração de Pau-Rosa, Jasmim, Alcarávia, Tuberosa, Rosa e Lírio-do-Vale, e notas de fundo de Baunilha, Amêndoa, Sândalo e Almíscar.

Miss Dior Blooming Bouquet

Esta é uma fragrância floral de Dior que foi lançada em 2014. Assinada pela perfumista Louise Turner, possui nota de topo de Mandarina Siciliana, notas de coração de Peônia Rosa, Rosa Damascena, Damasco e Pêssego, e nota de fundo de Almíscar Branco.

Forever and Ever

Lançado em 2002, Forever and Ever, de Dior, é um perfume floral feminino. As notas de topo são de Frésia, Jasmim Aquático e Hera, as notas de coração são de Rosa, Flor de Amêndoa e Gerânio, e as notas de fundo são de Noz-moscada, Almíscar e Baunilha.

J’adore

J’adore é um perfume floral frutado que foi lançado em 1999, assinado pela perfumista Calice Becker. Premiado no FiFi Award Best National Advertising Campaign / TV 2007, ele possui notas de topo de Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota, notas de coração de Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta, e notas de fundo de Almíscar, Baunilha, Cedro e Amora.