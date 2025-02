As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (13)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quinta-feira (13), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

No trabalho, oportunidades competitivas podem surgir, e manter o foco e a consistência o ajudará a brilhar. As interações familiares podem trazer pequenos mal-entendidos, mas a comunicação aberta pode restaurar o calor e a harmonia.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot destaca que a vida familiar parece harmoniosa, com interações de apoio e uma atmosfera positiva que oferece conforto nesta fase. Já a vida amorosa também é estável, com momentos de afeto renovado adicionando calor ao seu relacionamento, embora os solteiros devam proceder com cautela com novas conexões.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

A vida familiar prospera com responsabilidades compartilhadas e momentos significativos, criando alegria e fortalecendo laços. O romance pode parecer um pouco tenso, com planos de proposta ou gestos emocionais enfrentando atrasos; paciência e comunicação honesta ajudarão a aliviar as tensões.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A vida familiar parece estável, com valores compartilhados e conversas abertas promovendo harmonia e compreensão mútua. O relacionamento prospera à medida que uma conexão apaixonada traz alegria ao casal, enquanto o solteiro pode encontrar alguém intrigante que desperta excitação.

Texto com informações do site Hindustan Times