3 perfumes com aroma de pêssego que conquistam os amantes das notas frutadas e são tendência em 2025

Os perfumes com aroma de pêssego estão ganhando popularidade entre os amantes de fragrâncias frutadas, tornando-se tendência para o ano de 2025. Aromas como manga, morango, pera e abacaxi são os favoritos há muito tempo, mas agora o doce e suculento pêssego entra na lista, conquistando os sentidos e proporcionando frescor.

Além disso, não só satisfazem o gosto pelas coisas frutadas, mas também representam elegância, sofisticação e modernidade. São fragrâncias recomendadas para o dia, seja para compromissos casuais ou de trabalho, pois se destacam por essa versatilidade.

Claro que à noite recomendamos alternativas mais sensuais e sedutoras, já que o frescor do pêssego foi pensado para acompanhar a mulher trabalhadora nos seus dias.

Perfumes com aroma de pêssego 2025

Pêche Mirage de Guerlain

Este perfume é criação da perfumista Delphine Jelk. Pêche Mirage apresenta uma combinação única que equilibra as viciantes notas doces do pêssego com a profundidade de um topo de pêssego, groselha preta e açafrão, um coração de osmanthus e uma base de âmbar, couro e sândalo.

Beauté de Reine

Esta fragrância destaca-se pela presença da flor de laranjeira tunisina, que confere um frescor luminoso e floral à composição. Com notas de jasmim, rosa e ylang que evoluem para um requintado néctar floral, o aroma é complementado por toques orientais de sândalo e âmbar, proporcionando uma nuance sensual e delicadamente almiscarada que envolve os sentidos com elegância.

White Cream de Toni Cabal

Toni Cabal leva-nos numa viagem de fantasia insular com a sua criação White Cream, que desperta a imaginação com uma mistura requintada. Com bergamota italiana e ameixa no topo, um coração de rosa turca, pêssego e creme de coco, e uma base quente de baunilha, benjoim e almíscar branco, esta fragrância promete uma experiência olfativa paradisíaca e envolvente.