Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 16 de fevereiro de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Sagitário

Sua energia agora é expansiva e otimista, aproveite para conquistar e ter uma vida amorosa mais ativa. É hora de planejar momentos de conexão com quem ama ou então situações que possam trazer mais paixão para a sua vida. Uma relação de cumplicidade e entusiasmo pode nascer. As experiencias que chegam enriquecem!

Capricórnio

Um momento de reflexão e de comunicações importantes com o passado. É importante ter tempo e espaço para lidar com tudo e romper círculos que já não fazem sentido. Solteiros podem crescer bastante com suas experiencias e comprometidos renovam as emoções e as verdades dentro da relação. É hora de ter coragem!

Aquário

Um momento de muita reflexão e renovação. Compreenda os caminhos e as relações para saber como favorecer a conexão. Ao ficar mais aberto, é possível receber boas coisas e favorecer novos laços. Prefira ser transparente e buscar as pessoas que também são assim para ter um vínculo mais positivo.

Peixes

As emoções estão intensas e é hora de procurar o equilíbrio, principalmente nas relações amorosos. Lembre-se de fechar com calma alguns círculos e investir nos caminhos que trazem crescimento. É importante se perguntar sobre o que é realmente importante e o que pode ter passado despercebido esses anos todos.