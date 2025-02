Horóscopo da Sombra dos Arcanos: Previsões para os signos Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 16 de fevereiro

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta O Hierofante

Esta etapa da sua vida é marcada por justiça e honestidade. Pessoas podem demonstrar que realmente são leais e que não trocariam seus valores por coisas banais ou de momento. Lembre-se que assim como você admira e quer por perto aqueles que honram seus méritos e a sinceridade, os outros também preferem ter relações que tenham esse tipo de base, então trabalhe em você e abra a comunicação para que isso fique claro.

Touro – Carta A Imperatriz

É momento de ir em busca das reviravoltas positivas que você deseja para a sua vida. Movimente-se e coloque o progresso como uma meta, desempenhando seu melhor papel como lutador e merecedor de bons retornos. Salários e recursos podem aumentar em sua vida.

Gêmeos – Carta A Justiça

Por mais que possa decepcionar e demorar, uma hora a justiça chega. Nem sempre ela acontece da forma como era imaginada e pode vir por meio de realizações e metas sendo alcançadas; é preciso abrir a mente. Muita conquista virá em sua vida e é por merecimento, apenas lute e acredite no melhor, deixando o pessimismo e vitimismo no passado.

Câncer – Carta A Torre

Prepare sua sabedoria e luz para receber o fim de uma situação em sua vida. Se tiver que lidar com consequências e situações ruins diante de alguma finalização, busque novos horizontes e se recupere de cabeça erguida. Lembre-se de ser esperto para negociar o que pode ser negociado.