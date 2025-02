Confira as revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quarta-feira (12)

Confira aqui as revelações do tarot, nesta quarta-feira (12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O tarot destaca que você está em um momento poderoso para deixar de lado todas as suas velhas crenças e dúvidas sobre si mesmo. Reformule seus hábitos e práticas diárias de uma forma que realmente ressoe com sua identidade. Há áreas de vulnerabilidade que precisam de atenção extra neste mês? Um pouco de autorreflexão fará toda a diferença.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A vida tem sido corrida, mas você está se sentindo desconectado da sua intuição? Com ​​tanto barulho na sua rotina diária, é fácil perder o contato com o que realmente importa. Tire um momento para avaliar para onde seu tempo está indo — você está rolando muito no doomscrolling ou se envolvendo em conversas desnecessárias? Encontrar o equilíbrio ajudará você a recuperar a clareza.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

ANÚNCIO

Você tem um sonho, Gêmeos, mas algo parece estar bloqueando sua realização. Em vez de se sentir preso, considere ajustar sua abordagem. Existe algum recurso que você não tenha explorado? Permaneça persistente, pois seus desejos estão ao seu alcance.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Você adora dar conselhos, mas às vezes, menos é mais. Embora suas intenções sejam boas, orientações não solicitadas podem às vezes parecer autoritárias. Preste atenção se alguém realmente procura sua ajuda antes de oferecê-la. Em vez de dar respostas, faça perguntas — isso pode abrir conversas ainda mais profundas.

Texto com informações do site Hindustan Times