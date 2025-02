A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta A Temperança

Será importante fortalecer a organização e a confiança para mante um objetivo que exigirá seus esforços a longo prazo. Compreenda a importância do trabalho em equipe e da comunicação para se fortalecer em todos os aspectos. É hora de mostrar equilíbrio e êxito em sua vida.

Capricórnio – Carta A Imperatriz

Trajetórias e caminhos mudam em sua vida, principalmente quando se trata de trabalho e objetivos que são importantes. Ao mesmo tempo que muitas coisas devem mudar na prática sua mente e emocional passam por uma transformação importante. Mantenha em dia sua saúde em geral e a calma para tomar as melhores decisões.

Aquário – Carta O Pendurado

Não pense que uma pausa é sempre negativa. É preciso compreender que em toda parada, é possível repensar, recalcular a rota e descobrir novas boas oportunidades. É hora de exercer ao máximo sua a capacidade de observar e analisar tudo de um novo ângulo para poder dar bons passos daqui para frente.

Peixes – Carta A Força

O autocontrole sempre deve andar junto ao equilíbrio. É preciso se desenvolver tanto mentalmente, como também espiritualmente para tomar as rédeas da sua vida da melhor forma. Nunca deixe a agressividade e a manipulação terem a chance de se confundir com autocontrole, porque é isso que coloca as pessoas diante de consequências negativas e ruas sem saída.