A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Leão – Carta A Temperança

A sua vida dará uma nova reviravolta, mostrando que as coisas podem entrar nos eixos e acordos positivos podem trazer maior estabilidade e tranquilidade. Espere bons caminhos na vida amorosa e profissional, mas também saiba ir atrás dessas conquistas e se coloque no centro de boas decisões com maturidade e calma.

Virgem – Carta A Roda da Fortuna

Existe uma necessidade urgente de equilíbrio e calma, especialmente para questões da vida profissional. Nem sempre o foco está em terrenos férteis e isso é o que mais pode atrasar o seu progresso na vida. Entenda alguns finais como oportunidades para poder ir em busca de melhores trajetórias.

Libra – Carta O Hierofante

O reconhecimento que sonha está pronto para chegar em sua vida, mas é preciso expandir os horizontes e entender o comportamento que o diferenciará dos demais. Sua notoriedade tem tudo para acontecer, mas para isso é preciso sair de círculos que já não deram o resultado almejado.

Escorpião – Carta A Justiça

É momento de ser mais rigoroso e justo em sua vida para colher as coisas boas que deseja. Lembre-se de que a honestidade e disciplina são o que farão a diferença e darão o destaque que você deseja, seja na vida pessoal ou profissional. Quem não tem clareza sobre as coisas pode o prejudicar, leve isso em conta ao se relacionar.